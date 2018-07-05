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OHAL kararından sonra dolarda düşüş devam ediyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL'in pazartesi günü kalkacağını açıklamasından sonra günün ikinci yarısında dolarda hızlı düşüş devam ediyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:33
OHAL kararından sonra dolarda düşüş devam ediyor

Güne yükselişle başlayan ve 4,6871'i gören dolar/TL, özellikle günün ikinci yarısında hızlanan düşüşüyle 4,5970'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 16.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,6090 seviyesinde dengelenirken, avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,4040'tan, sterlin/TL de yüzde 1 gerileyerek 6,1205'ten işlem görüyor.

Analistler, Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 4,55 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 4,70'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ile ABD'de haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:33
  1. dolar/TL
  2. ekonomi
  3. döviz kurları
  4. Dolar
  5. Euro

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy21 dk önce
    Akıllı insanlar böyle günü birlik boş işlerle uğraşmaz.Uluslararası sermaye ve finans kuruluşlarının Türkiye için tahmini kur beklentisi vardır.Buda 2019 başı için 5,15 tl.bana ne anlatsanız gerisi boş.Borcu olmayan,üreten,cari açığı olmayan,sanayi ülkesi olsak tamam mesela Almanya veya Tayvan gibi olsak sözüm olmazdı.Biz şaka değil Almanyanın ikinci dünya savaşında yaptığı bazı şeyleri hala yapamıyoruz.
Bugünkü Akit

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