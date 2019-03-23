Dolar neden yükseldi son dakika

Aynen 24 Haziran seçimleri öncesi oynana oyun 31 Mart 2019 yerel seçimler için de oynanıyor FED’in yıl sonuna kadar faizi sabit tutmasından sonra dolar düşmesi beklenirken tam aksine 5,77 TL’yi gördü. ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert karşılık vermesi sonrası küresel güçlerin Türkiye üzerindeki dolar oyunu yine sahneye konuldu. Peki dolar ne kadar? Dolar son durum. Dolar neden yükseliyor? Son dakika haberleri: Dolar kuru kaç lira? Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? İşte ayrıntılar (23 Mart 2019 Cumartesi güncel döviz fiyatları)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL 5.76 civarında hareket ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) güvercin tavrının dolarüzerindeki etkisi çok sınırlı kaldı. Küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişeleri doların değer kaybını sınırladı. Dün 5,42 - 5,48 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 5,4655'ten tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,14'ün altına gelerek 1,1380, dolarendeksi ise yüzde 0,08 azalışla 96,28 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. Euro/TL 6,52 civarında işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kaybıyla haftayı 99.835,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.572,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,64, holding endeksi yüzde 2,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran kazandıran yüzde 0,45 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dolar neden yükseldi?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL bugün 5,65'i gördü. ABD Merkez Bankası’nın 20 Mart’ta yapılan toplantıda faizleri değiştirmemesi ve 2019 yılı sonuna kadar faiz artışı yapmayacağını açıklaması dolar/TL’de sert düşüşe neden olsa da kur kayıplarını geri alarak 5.83’ü aştı. Dolarda yaşanan bu yükselişte yerel seçim öncesi vatandaşların artan döviz talebi ve Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler etkili oldu. İşte dolar/TL’de yaşanan dalgalanmanın sebepleri.

Trump’ın Golan Tepeleri açıklaması

Orta Doğu yeni bir krizin eşiğinde. Orta Doğu için kilit bir konumda olan Golan Tepeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın, “ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” sözleri sonrasında tansiyon yükseldi. Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülke Trump’a tepki gösterirken Suriye yönetimi, “Geri almak için her şeyi yaparız” açıklamasını yaptı. Rusya da, “Bu BM kararlarını ihlal etmek anlamına geliyor” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tump’ın sözlerine yanıt verdi. Erdoğan “Amerika Başkanı’nın Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz.” dedi.

Vatandaş dolar mı alıyor?

Yaklaşık altı aydır döviz birikimlerini kesintisiz artırmaya devam eden bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Bireyseller döviz birikimlerini 23 haftalık süreçte her hafta aralıksız artışla tarihi zirveye taşırken, bankacılara göre hükümetin düşük faiz politikası çerçevesinde son dönemde TL mevduat faizlerinin enflasyonun altına gerilemesi hane halkının dövize yönelmesinde etkili.