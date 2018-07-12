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Dolar kuruyla Japonların ilgisi ne?

Dün gece doların tarihin en yüksek seviyesini görmesi soru işaretlerine yol açtı. Doların yükseliş nedeni olarak Japonlar gösterilirken, bugünkü düşüşte de onların parmağı var deniyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:18
Dolar kuruyla Japonların ilgisi ne?

Dolar kurunun dün gece 5 liraya dayanmasıyla ilgili olarak piyasa katılımcıları Japon bireysel yatırımcıların pozisyonlarına dikkat çekiyor. Doların daha önce Asya işlemlerindeki rekorlarında da benzer dinamikler ön plana çıkmıştı.

Türk Lirası'ndaki satışların Asya işlem saatine taşındığına dikkat çeken Ueda Harlow Kur Analisti Naoto Ono,yaptığı açıklamada, "Bu durum bir ihtimal Japon bireysel yatırımcının liranın dolara karşı değer kaybettiğini görmesinin ardından zarar kesmeye yönelmesi sonucu gerçekleşmiş olabilir" dedi.

BU SABAH DA DİPTEN ALIMA GEÇTİLER

5 liranın eşiğine kadar çıkarılan dolar kuru bu sabah hızlı düşüşle 4.81'lere kadar indi. Bunda da yine Japon bireysel yatırımcıların parmağı var deniyor. FPG Securities CEO’su Koji Fukaya’ya göre liranın toparlanmasında Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden alıma geçmesi etkili oluyor. Liranın geride bıraktığımız ay dengelendiğini ve ekonomi yönetimindeki bakan atamaları ile bu dönemde işlem gördüğü bandın alt seviyesine ulaştığını söyleyen Fukaya, "Bu durum muhtemelen yatırımcıların ucuz seviyelerden alıma geçmesine neden oluyor" dedi.

JAPONLARIN STOP-LOSS TETİKLEMESİ

Piyasada Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkıyor. Bu noktada Tokyo merkezli Gaitame Research CEO'su Takuya Kanda, gelişmelerin perde arkasını şu şekilde anlattı:

"Türk Lirası tarihte ilk kez 24 yen seviyesinin altına düşünce Japonya'da kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar stop-loss çalıştırmaya başladı. Çarşamba gecesi hızlanan işlemlerle liranın değer kaybı bir anda yüzde 3'ü aştı. Bu durum Güney Afrika Randı ve Endonezya Rupi'sine de negatif yansıdı."

23 MAYIS'TA DA ONLAR VARDI

23 Mayıs'ta Dolar/TL tarihte ilk kez 4,9282'yi gördüğünde de Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkmıştı.

Hafta başında Dolar/TL 4,51 eşiğine geldiğinde de Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden Türk Lirası toplama kararının kur üzerinde etkili olduğu belirtilmişti.

Dolar/TL dün gece tarihte ilk kez 4,97'yi aşarak 4,9743'ü grafiklere yeni rekor olarak kaydetmişti. Euro/TL de tarihte ilk kez 5,82'yi aştı ve 5,8208'i görmüştü.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:18
  1. dolar
  2. japonya
  3. euro
  4. Dolar Kuru

YORUM YAZ

  • yunusyunus2 sa önce
    hükümet bu haksız para kazananların önüne neden geçemiyor gece işlemleri kapatsınlar internet cep işlemi dahil bakalım ne yapacaklar biz soymaya lütfen izin vermeyin lütfen gecelik haksız zenginliklere fırsat vermeyin bu büyük vebal
  • GodlessGodless15 dk önce
    Yani algi operasyonu falan uydurma o zaman
  • isaisa1 sa önce
    Ülke yönetimi sıkıntılı üretim ekonomisine bağlı değil serbest piyasaya bağımlı bir ekonomik sistemimiz var. secim öncesi vay dış güç vay fetö diye milleti uyuttunuz. simdi suc atacak kimse kalmayınca japonları mı sucladınız. Anlayın artık ekonomimiz batık ve her gün daha da dibe yaklasıyor. Gerci bunu anlamanıza gerek yok nede olsa dünya liderimiz var o bize yeter :)
  • RecaiRecai5 dk önce
    BIr turk cihana bedeldir onun için dolar firliyor
  • AsenaAsena2 sa önce
    Bir bunlar eksikti, çekik gözlüsü de geldi tam oldu.Nükleer bomba yemiş kafalı çekik gözlüler.Ne işiniz var Türkiye de.Ekonominiz batmış bizden mi alıp kurtaracaksınız.
  • ali koçali koç42 dk önce
    düşünmeden cevap veriyorum: DIŞ MİHRAKLAR...
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ2 sa önce
    Bir siz eksiktiniz .... japanları sizindemi tasmanız o. çocuğu siyonistlerin eline geçti yoksa
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    batının, küfrün, batılın para döngüsünü ülkene sokar, onu benimser, onu güzel görür, onu kabul edersen şikayet etmeye hakkın yoktur...kapitalizm budur, sen biriktir, el götürsün, yel götürsün...kapitalist sistemi değiştirmeyi önerecek bir siyasi parti olursa oyum ona...
  • E-konomistE-konomist2 sa önce
    Türkiye bir devlet değil biraile şirketi gibi oldu bu yüzden dolar yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Bu gün japinlar satacak, yarın kanadalılar vs.
  • Mesut SarpMesut Sarp56 dk önce
    Bu dolar kuru yükselmesinde her seferinde ya Amerikalilarin, ya Batılıların, veyahutmasadan fırlatılan anayasanin, şimdiyse Japonlarin bi kurcalaması söz konusu. Bi bu eksikti herhalde bu sonuncu olurda tamamlanir. Yani güclü kırılganlıgı olmayan Türk Liramıza ayıp oluyo...
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