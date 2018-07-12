Dolar kuruyla Japonların ilgisi ne?

Dolar kurunun dün gece 5 liraya dayanmasıyla ilgili olarak piyasa katılımcıları Japon bireysel yatırımcıların pozisyonlarına dikkat çekiyor. Doların daha önce Asya işlemlerindeki rekorlarında da benzer dinamikler ön plana çıkmıştı.

Türk Lirası'ndaki satışların Asya işlem saatine taşındığına dikkat çeken Ueda Harlow Kur Analisti Naoto Ono,yaptığı açıklamada, "Bu durum bir ihtimal Japon bireysel yatırımcının liranın dolara karşı değer kaybettiğini görmesinin ardından zarar kesmeye yönelmesi sonucu gerçekleşmiş olabilir" dedi.

BU SABAH DA DİPTEN ALIMA GEÇTİLER



5 liranın eşiğine kadar çıkarılan dolar kuru bu sabah hızlı düşüşle 4.81'lere kadar indi. Bunda da yine Japon bireysel yatırımcıların parmağı var deniyor. FPG Securities CEO’su Koji Fukaya’ya göre liranın toparlanmasında Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden alıma geçmesi etkili oluyor. Liranın geride bıraktığımız ay dengelendiğini ve ekonomi yönetimindeki bakan atamaları ile bu dönemde işlem gördüğü bandın alt seviyesine ulaştığını söyleyen Fukaya, "Bu durum muhtemelen yatırımcıların ucuz seviyelerden alıma geçmesine neden oluyor" dedi.

JAPONLARIN STOP-LOSS TETİKLEMESİ

Piyasada Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkıyor. Bu noktada Tokyo merkezli Gaitame Research CEO'su Takuya Kanda, gelişmelerin perde arkasını şu şekilde anlattı:

"Türk Lirası tarihte ilk kez 24 yen seviyesinin altına düşünce Japonya'da kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar stop-loss çalıştırmaya başladı. Çarşamba gecesi hızlanan işlemlerle liranın değer kaybı bir anda yüzde 3'ü aştı. Bu durum Güney Afrika Randı ve Endonezya Rupi'sine de negatif yansıdı."

23 MAYIS'TA DA ONLAR VARDI

23 Mayıs'ta Dolar/TL tarihte ilk kez 4,9282'yi gördüğünde de Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkmıştı.

Hafta başında Dolar/TL 4,51 eşiğine geldiğinde de Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden Türk Lirası toplama kararının kur üzerinde etkili olduğu belirtilmişti.

Dolar/TL dün gece tarihte ilk kez 4,97'yi aşarak 4,9743'ü grafiklere yeni rekor olarak kaydetmişti. Euro/TL de tarihte ilk kez 5,82'yi aştı ve 5,8208'i görmüştü.