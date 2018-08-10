Dolarda son durum! Dolar alış ve satış ne kadar? Dolar kuru bugün dolar ne zaman düşer?

Son günlerde doların zirvelere tırmanması yatırımcıların yanında vatandaşları da tedirgin ediyor. Yeni güne başkarken dolar sabah saatlerinde 6,032 liradan işlem gördü. Gün içinde ise 5,8683 TL oldu. Euro/TL ise 7 TL'yi aştı, bir süre sonra 6,9513 seviyelerine geriledi.

Peki dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi?

Yaşanan sert inişler çıkışlar tüm ilginin dolara dönmesine neden olurken, şimdi herkes dolar kurunun önümüzdeki dönemde nereye gideceğini merak ediyor. Son birkaç gündür rekor üstüne rekor kıran dolar alış 5,8618 satış ise 5,8683 TL olarak işlem görüyor. Doların ne zaman düşeceği merak konusu olurken, Merkez Bankası'nın dolara müdahale edeceği konuşuluyor.

HAZİNE BAKANI YENİ EKONOMİ MODELİNİ AÇIKLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.30'da yeni ekonomi modelini açıklayacak. Uzmanlar, yükselişin devamında 5,8680 ve 6,0260 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini belirtiyor. Geri çekilmelerde ise 5,6050 ve 5,4230 destek oluşturabilir.