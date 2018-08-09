Dolar ne zaman düşer? Dolarda son durum

Son günlerde doların zirvelere tırmanması yatırımcıların yanında vatandaşları da tedirgin ediyor. Peki dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi?

Yaşanan sert inişler çıkışlar tüm ilginin dolara dönmesine neden olurken, şimdi herkes dolar kurunun önümüzdeki dönemde nereye gideceğini merak ediyor. Son birkaç gündür rekor üstüne rekor kıran dolar alış 5,4157 satış ise 5,4191 TL olarak işlem görüyor. Doların ne zaman düşeceği merak konusu olurken, Merkez Bankası'nın dolara müdahale edeceği konuşuluyor.