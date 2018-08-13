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Dolar ne kadar oldu? Dolar bugün 13 Ağustos Pazartesi ne kadar? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne? Dolar ne zaman düşer? 

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne zaman düşer?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:33
Dolar ne kadar oldu? Dolar bugün 13 Ağustos Pazartesi ne kadar? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne? Dolar ne zaman düşer? 

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi?

Yaşanan sert inişler çıkışlar tüm ilginin dolara dönmesine neden olurken, şimdi herkes dolar kurunun önümüzdeki dönemde nereye gideceğini merak ediyor. Son birkaç gündür rekor üstüne rekor kıran dolar Güne Cuma günü akşam saatleri itibarıyla 6.4810 TL'de hareket ettiği görülmüştü. 13 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk iş günü dolar alış 6,7135, satış ise 6,7204 TL olarak gerçekleşmekte. Doların ne zaman düşeceği merak konusu olurken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek hamleler geldi. 

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ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:33
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