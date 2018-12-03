Dolar ne kadar oldu son dakika 3 Kasım Pazartesi

Doların yeni haftaya nasıl başladığı araştırılıyor. 3 Kasım Pazartesi dolar ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçen hafta düşüşüyle 5.18’leri zorlayan dolar ne kadar oldu son dakika dolar ne kadar düşer? İşte dolar ne kadar bugün sorusuna ilişkin haberimiz….

G20 zirvesi sona ermesiyle birlikte serbest piyasada dolar kuru, bir önceki güne oranla yükseliş içerisinde olurken dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL oldu? Dolar bugünkü alış kuru 5,1793 TL'dir. Dolar bugünkü satış kuru 5,1852 TL'dir. Dolar kuru en son güncelleme 03 Aralık 2018 08:56 tarihinde yapılmıştır. Dolar ile ilgili en son haberleri, Dolar ile ilgili son ve anlık gelişmeleri haberlerimizde bulabilirsiniz.

Japon Yeni fiyatı 0.045

Arabistan Riyali 1.377

İngiliz Sterlini 6.620