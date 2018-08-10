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İşte dolar ve euroda son durum

Dolar-TL gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor. Dolar/TL kuru bugün 5,6461'i gördü.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:24
İşte dolar ve euroda son durum

Dolar/TL görülmemiş bir hızla yükselmeye devam ederken, doları etkileyecek gelişmeler de merakla bekleniyor. Türkiye’den dokuz kişilik bir diplomatik heyet, Amerika ve Türkiye arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla Washington'da temaslarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Ann Nauert, "Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor" dedi.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.64 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 6.51 seviyesinde.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 07:24
  1. dolar
  2. TL

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