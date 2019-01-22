Dolar ne kadar Merkez Bankası 22 Ocak Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Dolar güne nasıl başladığı ekonomi piyasasını yakından takip edenlerin yanında sade bir vatandaş tarafından da merak konusu. Merkez Bankası dolar fiyatı. 22 Ocak Salı dolar bugün kaç TL? Dolar kuru son dakika bilgilerine göre Merkez Bankası verilerine göre dolarda son durum bilgileri haberimizde.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Merkez Bankası verilerine göre, dolar 5,3450 liradan, euro 6,0720 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 6,0660 lira olmuştu.