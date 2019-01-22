0553 313 94 23

Dolar ne kadar Merkez Bankası 22 Ocak Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Dolar güne nasıl başladığı ekonomi piyasasını yakından takip edenlerin yanında sade bir vatandaş tarafından da merak konusu. Merkez Bankası dolar fiyatı. 22 Ocak Salı dolar bugün kaç TL? Dolar kuru son dakika bilgilerine göre Merkez Bankası verilerine göre dolarda son durum bilgileri haberimizde.

22 Ocak 2019 Salı 09:19
Dolar ne kadar Merkez Bankası 22 Ocak Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Dolar güne nasıl başladığı ekonomi piyasasını yakından takip edenlerin yanında sade bir vatandaş tarafından da merak konusu. Merkez Bankası dolar fiyatı. 22 Ocak Salı dolar bugün kaç TL? Dolar kuru son dakika bilgilerine göre Merkez Bankası verilerine göre dolarda son durum bilgileri haberimizde.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Merkez Bankası verilerine göre, dolar 5,3450 liradan, euro 6,0720 liradan güne başladı.  Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olarak belirlendi.  Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 6,0660 lira olmuştu.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:19
  1. Dolar Ne Kadar
  2. Merkez Bansası 22 Ocak dolar fiyatı
  3. Dolar kuru en son ne kadar oldu?
  4. son dakika ekonomi haberleri
  5. dolar son dakika
  6. 1 dolar ne kadar
  7. euro ne kadar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç mesajı!
    1. Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç mesajı!
    2. Almanya ile Fransa arasında yeni bir..
    3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    4. Özdil'den eleştirilere beyin yakan..
    5. Fesat sözleşme iptal edilsin
    6. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    7. İZBAN'da uzlaşma sağlandı!
    8. YPG/PKK, Deyrizor'da bir beldeyi daha..
    9. Dolar ne kadar Merkez Bankası 22 Ocak..
    10. BBP İstanbul ilçe belediye başkan..
    11. Küresel piyasalar Davos'a odaklandı
    12. Doların tansiyonu düştü
    13. TPAO'ya 7 petrol arama ruhsatı verildi
    14. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    15. GÜNDEM / 22 Ocak 2019
    16. Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil..
    17. Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur",..
    18. Asgari ücret son dakika Asgari ücret..
    19. Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
    20. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı