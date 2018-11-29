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Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? Dolar 5 TL'nin altına iner mi?

Dolarda son durum ne? Türkiye’ye dolar üzerinden oyun kurmak isteyenlerin dolar kuru oyunu elinde patladı. Dolar yönünü aşağıya çevirmeye devam ediyor. Bir kaç ay öncesine kadar 7 TL’lere kadar çıkan dolar artık 5.21’lerde işlem görüyor. Peki dolar daha da düşecek mi? Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?

29 Kasım 2018 Perşembe 09:30
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? Dolar 5 TL'nin altına iner mi?

Türkiye’ye dolar üzerinden oyun kurmak isteyenlerin dolar kuru oyunu elinde patladı. Dolar yönünü aşağıya çevirmeye devam ediyor. Bir kaç ay öncesine kadar 7 TL’lere kadar çıkan dolar artık 5.21’lerde işlem görüyor. Peki dolar daha da düşecek mi? Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?

ABD’li papaz görünümlü ajan Brunson üzerinden Türkiye’ye ekonomik olarak savaş açılmasıyla oluşturulan hava hem hükümetin hem de vatandaşların dik duruşuyla bertaraf edildi. Maliye ve Hazine Bakanlığı açıkladığı yeni ekonomi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı doların yönünü ters çevirmeye yetti. Sonrasında ise atılan birbiri ardına adımlarla dolar dahada gerileyerek 5.21 seviyelerine kadar geriledi. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? Bu soruya ilişkin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Artık dövizi konuşmuyoruz. Bugün döviz birçok firma, özellikle de ihracatçılarımız tarafından, `Artık düşmesin` denilen noktaya geldi. Bugün itibarıyla bankalar daha likit durumda, kredi faizlerinde düşme eğilimi devam ediyor, önümüzdeki 1-2 ay içinde, enflasyonla mücadelenin de getirdiği katkıyla beraber enflasyon düşüşünü izliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:30
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