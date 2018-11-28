Dolar ne kadar? Dolar bugün düştü mü? 28 Kasım son durumu

Dolar ne kadar, dolar kur TL, dolar kur tahminleri ne olur, dolar yükselir mi düşer mi, soruların cevabı araştırılmakta. 28 Kasım Çarşamba dolar bugün ne kadar oldu? Dolar serbest piyasada kaç TL’den işlem gördüğünü merak eden vatandaşlar dolarda son durumu merak ediyor.

Doların ateşinin düşmesi ABD'li ajan Brunson'un tahliye edilmesinden sonra başladı. Ancak dolar istenilen seviyede tam olarak düşmedi. Uzmanlar doların 5 TL'nin altına düşeceğini açıklasada doların ateşi bir türlü düşmüyor. Peki piyasada dolar ne kadar? Petrol fiyatlarındaki düşüşten destek bulan dolar/TL bankalararası piyasalarda 5,23 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,2201'e kadar geriledi. Kur bugün 5,25 bandında seyrediyor. Euro/TL de 5,95'in altında hareketini sürdürüyor. Piyasalar, Fed'in faizleri kaç kez daha artırabileceğine dair ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü yapacağı konuşmaya ve Fed'in 7-8 Kasım tarihli toplantısının Perşembe yayınlanacak tutanaklarına odaklanmış durumda. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.00 itibarıyla şöyle:

İstanbul dolar alış-satış

ABD Doları 5,2320 5,2330

Avro 5,9370 5,9380

Sterlin 6,6840 6,7170

Ankara dolar alış-satış

ABD Doları 5,2000 5,2500

Avro 6,8950 6,9550

Sterlin 6,6190 6,7530