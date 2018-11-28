THY- Banjul
0553 313 94 23

Dolar ne kadar? Dolar bugün düştü mü? 28 Kasım son durumu

Dolar ne kadar, dolar kur TL, dolar kur tahminleri ne olur, dolar yükselir mi düşer mi? soruların cevabı araştırılmakta. 28 Kasım Çarşamba dolar bugün ne kadar oldu? Dolar serbest piyasada kaç TL’den işlem gördüğünü merak eden vatandaşlar dolarda son durumu merak ediyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:05
Dolar ne kadar? Dolar bugün düştü mü? 28 Kasım son durumu

Dolar ne kadar, dolar kur TL, dolar kur tahminleri ne olur, dolar yükselir mi düşer mi, soruların cevabı araştırılmakta. 28 Kasım Çarşamba dolar bugün ne kadar oldu? Dolar serbest piyasada kaç TL’den işlem gördüğünü merak eden vatandaşlar dolarda son durumu merak ediyor.

 

Doların ateşinin düşmesi ABD'li ajan Brunson'un tahliye edilmesinden sonra başladı. Ancak dolar istenilen seviyede tam olarak düşmedi. Uzmanlar doların 5 TL'nin altına düşeceğini açıklasada doların ateşi bir türlü düşmüyor. Peki piyasada dolar ne kadar? Petrol fiyatlarındaki düşüşten destek bulan dolar/TL bankalararası piyasalarda 5,23 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,2201'e kadar geriledi. Kur bugün 5,25 bandında seyrediyor. Euro/TL de 5,95'in altında hareketini sürdürüyor. Piyasalar, Fed'in faizleri kaç kez daha artırabileceğine dair ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü yapacağı konuşmaya ve Fed'in 7-8 Kasım tarihli toplantısının Perşembe yayınlanacak tutanaklarına odaklanmış durumda. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.00 itibarıyla şöyle:

İstanbul dolar alış-satış 

ABD Doları 5,2320 5,2330

Avro 5,9370 5,9380

Sterlin 6,6840 6,7170

Ankara dolar alış-satış

ABD Doları 5,2000 5,2500

Avro 6,8950 6,9550

Sterlin 6,6190 6,7530

 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:05
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Dolar ne kadar
  4. dolar kur TL
  5. dolar kur tahminleri ne olur
  6. dolar yükselir mi düşer mi?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir."
    1. Erdoğan: "Müslümanlar olduğu sürece,..
    2. Çin Büyükelçisi'ni kızdıran soru! Bir..
    3. "Bunlar palavradan başka bir şey..
    4. Gram altın güne düşüşle başladı
    5. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    7. "Muhteşem Cuma"da kartla 3,4 milyar..
    8. Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 30 milyar..
    9. GÜNCELLEMEBeton mikseri viyadüğe..
    10. Emekliler 2019'da ne kadar zam alacak?
    11. Türk markaları Rusya’da yolunda
    12. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
    13. İran'ın batısındaki çatışmada 1 asker..
    14. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife..
    15. Savunmada ihracatın adresi Pakistan
    16. Almanya’da Merkel’e darbe girişimi!..
    17. Dolar/TL 5,26'nın altında işlem görüyor
    18. İşsizlik Fonu’nda prim gelirleri..
    19. Potada millilerin rakibi İspanya
    20. Raptors hız kesmiyor
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi