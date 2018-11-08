Dolar ne kadar? ABD seçimleri doları-euroyu nasıl etkiledi? 8 Kasım dolar fiyatları dolar kuru bugün

ABD’de beklenen ara seçim yapıldı. Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunluğu elde etti. Peki ABD ara seçim sonuçlarıyla birlikte dolarda son durum ne oldu? Türkiye ile ABD’nin yakınlaşması piyasada nasıl bir hava oluşturdu. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım kararında Türkiye'nin muaf tutulması sonrasında düşüşte olan dolar 8 Kasım Perşembe gününe nasıl başladı? Dolar şuan ne kadar? Dolar üzerinden alış veriş yapanlar dolar kaç TL? sorusunu yöneltiyor. Dolar 8 Kasım Perşembe gününe alış 5,3804 satış 5,3850'den işlem görmeye başladı. Euro/TL ise 6,1669 seviyesinde seyrediyor.

Gözler FED’de

Piyasalar Türkiye piyasalarının kapanışı ardından gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor. ABD ekonomisinin büyümesi ve enflasyonun toparlanmaya başlamasıyla birlikte Fed, bu yıl üç kez faiz artırdı. Fed ayrıca aralık ayında bir, 2019 ortalarına kadar iki faiz artırımı daha sinyali verdi. Fed'in faiz oranlarını sabit tutarak, son zamanlardaki politika açıklamalarındaki para politikasını sıkılaştırma yanlısı ifadelerini sürdürmesi bekleniyor.