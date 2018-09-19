Dolar ne kadar?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı 625 baz puanlık faiz artırım kararı sonrasında 6,01 seviyesine kadar gevşeyen kur dün tekrar 6.46 seviyesini aştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 6.38 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.45 civarında seyrediyor.

OVP BEKLENİYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden baskı yaratırken, benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL'de yarın açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) bekleniyor.

OVP'de özellikle maliye tarafı ve sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği izlenecek.