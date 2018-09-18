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Dolar euro ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum!

Dolar son dakika ne kadardan işlem görüyor? Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar düştü mü? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum ne? 18 Eylül Salı piyasada dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru bugün ne kadar? 18 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları, dolar ve euro da son durum bilgileri...

18 Eylül 2018 Salı 09:14
Dolar euro ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum!

Dolar son dakika ne kadardan işlem görüyor? Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar düştü mü? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum ne? 18 Eylül Salı piyasada dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro da son durum bilgileri..

.Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın 6.25 puanlık faiz artışıyla 6.01 TL seviyesini test eden dolar/TL yeni haftaya yükselişle 6,15 seviyesinden başladı. Kur bugün 6,30 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 7,37 civarında seyrediyor. 20 Eylül'de açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ilk kez 5 yıllık hazırlanacak ve ekonominin yeni yol haritası çizilecek.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:14
  1. Dolar son dakika ne kadardan işlem görüyor?
  2. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar düştü mü?
  3. Dolar kuru bugün ne kadar?
  4. Dolarda son durum ne?
  5. 18 Eylül Salı piyasada dolar güne nasıl başladı?
  6. Dolar ve euro da son durum
  7. 18 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları
  8. dolar

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