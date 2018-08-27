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Dolar ne kadar? Dolar ve euro fiyatları 27 Ağustos 2018 Pazartesi

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 27 Ağustos Pazartesi piyasalar açıldı. Bayram öncesinde 6 TL’den işlem gören dolar tatilin ardından ne kadar oldu? Bayram sonrası piyasalar ne durumda? Dolar ve euro haftanın ilk iş gününe kaç TL’den başladı?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:51
Dolar ne kadar? Dolar ve euro fiyatları 27 Ağustos 2018 Pazartesi

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 27 Ağustos Pazartesi piyasalar açıldı. Bayram öncesinde 6 TL’den işlem gören dolar tatilin ardından ne kadar oldu? Bayram sonrası piyasalar ne durumda? Dolar haftanın ilk iş gününe kaç TL’den başladı?

27 Ağustos dolar ve euro fiyatlarında son durum ne? ABD ile Türkiye arasında yaşanan Papaz Brunson krizinin ardından yaşanan ekonomik saldırılarla hareketli günler geçiren döviz kurları, bayram tatili ile birlikte belli bir noktada sabitlenmiş ve dolar ile euro fiyatları düşüş göstermişti. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin bitmesinin ardından bugün yani 27 Ağustos Pazartesi piyasaların açıldı. Yine en çok konuşulan konuların başında dolar ve euro geldi. İşte bayram sonrası haftanın ilk iş günü dolar, eurodan ilk rakam

DOLAR NE KADAR 27 AĞUSTOS PAZARTESİ

Dolar fiyatları 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle alış 5,99 satış ise 6,00'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR 27 AĞUSTOS PAZARTESİ

Euro fiyatları 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle alış 6,97 satış ise 6,98'den işlem görüyor..

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:51
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