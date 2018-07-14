Dolar nasıl düşecek? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki yükselişin önüne nasıl geçileceği noktasında son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, çözümün alış verişte milli parayla yapılması dedi. Bu Rusya ile anlaşıldığını İran’la görüşmelerin sürdüğünü Çin ile de konuşulduğunu söyledi.

Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta dolar kuruna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doların ateşinin nasıl söneceğine ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Kur baskısı sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz. Ticaret Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri çok önem arz ediyor. Alış verişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır. Ama bunu tümüyle sıfırlamak tabii ki mümkün değildir.”

EKONOMİDE SÖYLEM BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Makro ve mikro ekonomik dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz” diyen Başkan Erdoğan, “Bu hususta kararlılık önemli. Ekonomide söylem birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz." dedi.