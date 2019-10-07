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Dolar kurunda 'Suriye' hareketliliği! İşte son rakamlar

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyonun kesinleşmesinin ardından 7 Ekim sabahı dolar/TL 5.71 üzerinde el değiştiriyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:12
Dolar kurunda 'Suriye' hareketliliği! İşte son rakamlar

Dolar kuru haftaya ABD ile Türkiye ilişkileri ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik uzun zamandır gündemde olan askeri operasyona dair sıcak haber akışıyla hareketli başlıyor.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşitirdi.

Türkiye'nin açıklamasında "ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Sayın Trump ile paylaşılmıştır." denirken Başkan Trump'ın davetiyle gelecek ay Washington'da iki liderin bir araya geleceği duyuruldu.

Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatın bu görüşmeye bağlı olacağı düşünülürken, gece Beyaz Saray'ın açıklamasında Türkiye'nin operasyona kısa süre içerisinde başlayacağına dair bir açıklama daha geldi. Açıklamada, ABD'nin harekata destek vermeyeceği belirtildi. Bölgedeki ABD askerinin çekileceği ve bölgede DEAŞ'lıların Türkiye'nin sorumluluğunda olacağı kaydedildi.

Geçen hafta beklentilerden daha düşük gelen ve tek hanelere inen enflasyon sonrasında faiz indiriminin de beklentileri aşabileceği kaygısıyla yukarı yönlü hareket etmeye başlayan dolar/TL, ABD'nin açıklaması ve jeopolitik risklerle bu haftaya da yukarı yönlü başlıyor.

7 Ekim Pazartesi dolar ne kadar?

Cuma günü 5.70 altında kapanan dolar kuru, 7 Ekim gününe 5.71 üzerinde başladı. Euro 6.27 civarında dalgalanırken altın tarafında hafif yükseliş var. Spot altın fiyatı 1506 dolarda, gram altın fiyatı da 276 lira seviyesinde.

Küresel piyasaların gündeminde ise bu hafta Fed cephesindeki gelişmeler ön planda. Fed Başkanı Jerome Powell önce bu akşam, ardından da yarım akşam bir konuşma yapacak. Powell'ın, ekim ayı sonundaki Fed toplantısı öncesindeki açıklamalarından çıkacak faiz ve mali politika kararlarıyla ilgili ipuçları aranacak.

Perşembe günü ise önceki toplantının tutanakları yayınlanacak. ABD enflasyon verileri de piyasalar için haftanın en önemli verilerinden. Avrupa'da ise kıtanın en büyük ekonomisi, olan Almanya'nın fabrika siparişleri ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:12
  1. Dolar
  2. doların satış fiyatı
  3. dolar paritesi
  4. Dolar kuru
  5. Dolar Düştü
  6. 7 Ekim Pazartesi 2019

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