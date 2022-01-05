'Dolar kuru ve zamlarla Erdoğan'ı devirme projesi'

Türkiye’de neler oluyor? Evet, Amerika Türkiye’de 80 yıl boyunca kendi çıkar ve menfaatleri için bütün siyasi iktidarları bir şekilde kendi amaçları doğrultusunda az veya çok yönlendirmeyi ve kullanmayı yıllarca başardı. Söz geçiremediği bazı siyasi liderleri ve iktidarları ise ya darbe, ya kaos, ya terör veya daha çeşitli şekiller de, merhum Adnan Menderes, Turgut Özal ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a yaptıkları gibi saf dışı bırakmayı başardı Amerika.. 80 yıldır bütün bunları başaran egemen süper güç Amerika; Refahyol hükümetini baskı ve sindirme ile zorla iktidardan indirdikten sonra; 1999’da Bülent Ecevit’in Başbakanlığında kurdurduğu üç ortaklı koalisyon hükümeti için, Kemal Derviş’i göndererek çok büyük beklentilere girmişti. Yani Amerika, 3 ortaklı koalisyon hükümetini Kemal Derviş vasıtası ile yönlendirip Türkiye siyasetini istediği gibi dizayn ederek, bir yüz yıl daha Türkiye üzerindeki sömürüsünü devam ettirmek istiyordu… Fakat Amerika’nın bu planı tutmadı. Çünkü İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde bir şiir okudu diye bazı güçlerin içeri attırdıkları R.Tayyip Erdoğan, Amerika’nın bütün planlarını bozmuştu. Amerika R. Tayyip Erdoğan’ı içeri attırıp milletin gözünden itibarsızlaştırdığını zannederek, Erdoğan’ın kuracağı bir siyasi partinin ancak % 5 veya % 6 altı oy alır ve küçük bir siyasi parti olarak siyasetten yerini alır diye düşünüyordu Amerika.

Fakat milletimiz R. Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde kısa sürede devasa sorunları nasıl çözdüğünü gördü ve 3 Kasım 2002’de tek başına % 34. 4’le iktidar yaptı. İşte Amerika’nın asla beklemediği bu durum; Amerika’nın bütün planlarını bozmuştu. Fakat Amerika bekle gör politikası izleyerek, 2004’e kadar Erdoğan iktidarına pek dokunmak istemedi. Fakat 2004’e kadar, Türkiye’de içeride Erdoğan İktidarına istediklerini yaptıramayan Amerikan kuklası bazı basın medya ve iş çevreleri, Amerika’ya çeşitli mesajlar vererek, Erdoğan ve Ak Parti’ye baskı, sindirme ve daha çeşitli kaos senaryoları ile Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Ve hatta daha da illeri giderek, sudan bahanelerle Ak Partiye kapatma davası bile açtırdılar.

Yıl 2013: ERDOĞAN milli savunma sanayi çıtasını her gün biraz daha yükseltiyor, (BOP) Ortadoğu projesi konusunda ustaca bir manevra ile Amerika’nın bütün planlarını geçersiz kılıyor ve boşa çıkarıyordu. İsrail’in 40 yıldır sınırımızda Suriye ve Irak topraklarını kapsayan bölgede PKK Kürt kartını kullanarak kurmak istediği büyük Ermeni Kürt devleti projesine Erdoğan müsaade etmemiş, Amerika ve İsrail’in 40 yıllık planlarını boşa çıkarmıştı. Amerika bütün bunların intikamını son olarak 15 Temmuz gecesi Fetö terör örgütü vasıtası ile almak istedi, fakat milletimiz 15 Temmuz gecesini Amerika ve Fetö’ye dar etti…

İşte süper güç Amerika, şimdi dolar kuru üzerinde, faiz lobileri ve Fetö’nün içimizdeki (TUSKON)’CU sermayesini devreye sokarak; zam, dolar kuru oyunları ile Erdoğan’ı düşürüp, Türkiye 2023 seçimlerine girmeden, bir yüz yıl daha Türkiye’yi teslim alıp sömürmek istiyor Amerika. 2021 itibarı ile Türkiye’nin (Milli Savunma Sanayi) % 80’leri aşmış durumda. İşte bu durum Amerika, İsrail ve diğer egemen süper güçleri son derece rahatsız etmektedir. Kurulduğu günden beri, bütün gelirini silah sanayi, illeri teknoloji ve ilaç sanayi üzerine kuran ABD’nin, bu alanlardaki süper gücünü başka ülkelere kaptırmaya asla ve asla tahammülü yoktur. Evet, süper güç Amerika şu anda dolar kur oyunları ile ve içerideki TUSKON’CU sermayenin fiyatları yükselterek gıda üzerindeki yapılan zam oyunları, faiz lobileri ve 72 yıldır tek başına iktidar olamayan CHP’nin bütün bunlara çanak tutarak, siyaset yaptığını zan etmesi ile ABD hedefine ulaşmak istiyor.. Türkiye’nin bu durumu artık milletimizin vicdanına kalmıştır. Türk Milleti ya bütün bu gerçekleri görecek ve 2023’te tam bağımsızlığını kazanacak. Veya bir yüz yıl daha Amerika sömürüsüne teslim olacaktır. Karar 2023’te seçim sandığında milletimizindir..!