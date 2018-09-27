Dolar kuru kaç TL? 27 Eylül Perşembe dolar euro kaç ne kadar?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararından sonra piyasalar merak ediliyordu. Fed’in faiz kararına dolar nasıl tepki verdi? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte dolar ve Euro’da son durum.

Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıkladı, faizler 25 baz puan yukarı çekildi. FED'in açıklamalarından sonra Kapalıçarşı’da ve serbest piyasada hafif yükseliş yaşandı. 27 Eylül 2018 tarihinde sarı-metal piyasalarda ve döviz kurlarında son durum nasıl?

Amerikan Doları, serbest piyasada alış 6,10 lira üzerinden işlem görürken, dolar satış 6,11 lira. Euro alış, 7,18 lira, satış 7,19 lira üzerinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini alış, 8,04 lira, satış 8,06 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış, 6,32 lira, satış 6,35 liradan satılıyor. Kanada Doları alış 4,66 lira, satış 4,69 liradan satılıyor. Rus Rublesi alış, 0,08 lira, satış 0,08 liradan serbest piyasada satılıyor.