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Ekonomi Dolar kuru eyvah eyvah dedirtecek: Dolara dair bilgi! 1 doları olan öğrenince külçe külçe altın yerine döviz bürosuna koşacak
Ekonomi

Dolar kuru eyvah eyvah dedirtecek: Dolara dair bilgi! 1 doları olan öğrenince külçe külçe altın yerine döviz bürosuna koşacak

Yeniakit Publisher
2023-12-28 22:22:00 - 2023-12-28 22:27:05
Dolar kuru eyvah eyvah dedirtecek: Dolara dair bilgi! 1 doları olan öğrenince külçe külçe altın yerine döviz bürosuna koşacak

Para Piyasaları dolar kuru için yeni tutarları merak ederken Hazine ve Maliye bakanı Kur Korumalı Mevduat'ın kaldırılacağının haberini verdi.

Doları olanlar dikkat! Hazine ve Maliye bakanı Kur Korumalı Mevduat'ın kaldırılacağının haberini verdi. Detaylar haberimizde.
KKM uygulamalarında vergi muafiyetinin kaldırılabileceğini öne sürerek dolar sahibi olanlara kötü haber verildi. Bu kararın Türkiye'de yeni bir döviz krizi riskini artırabileceği açıklandı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

MALİYE BAKANI DOLAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakan Mehmet Şimşek, TBMM'ye yaptığı açıklamada, döviz kurundaki sert yükselişin önlenmesi amacıyla getirilen kur koruma mevduatı (KKM) uygulamasındaki vergi muafiyetinin kaldırılabileceğini söyledi. 20.12.2021'de açıklanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2. senesi hakkında konuşan Bakan Şimşek, "KKM'den çıkış başladı, 3,4 trilyon liradan 2,7 trilyon liraya düştü." dedi. Fakat BDDK'nın raporuna göre, eylül başında 75 TL'yi aşan KKM mevduatının son dönemde 13,9 milyar liraya gerilemesi endişe kaynağı. KKM'deki 2 trilyon 700 milyon 940 liralık mevduatın büyük kısmı şirketlerden gelen nakitlerden oluşmakta.

Şimşek, vergisiz KKM'nin şirketler açısından uygun duruma gelmesiyle vergi avantajlarının da ayarlanacağını açıkladı. Bakan Şimşek: "KKM'den çekilmek için gereken adımları attık. Finansal piyasaların istikrarı göz önüne alındığında bu da programımızın önemli bir amacıdır.

iddiası

KKM stoğu ağustos ayında 3,4 trilyon lirayla zirvedeyken, 8 Aralık'tan itibaren 2,7 trilyona düşmüş bulunmakta." ifadelerini kullandı. Şimşek'in vergi muafiyetlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin açıklaması KKM hisselerinin hızla çöküşüne yol açabilir. Ekonomist Alaattin Aktaş, çıkışların kademeli ve kontrollü olması gerektiğinin altını çizerek, aksi bir durumda Türkiye'de yeni bir döviz krizinin yaşanabileceği uyarısını yaptı.

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