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Dolar haftaya yükselişle başladı!

Dolar/TL, büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarının art arda açıklanacağı haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Suriye'deki son durum ve ABD - Rusya ile ilişkilerin de izlendiği piyasalarda dolar kuru 5.8380 seviyesinde el değiştiriyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:24
Dolar haftaya yükselişle başladı!

Dolar/TL geçen hafta, ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminden kaynaklanan küresel resesyon riski ve anlaşmasız Brexit ihtimali nedeniyle yukarı yönlü bir hareket izlemişti.

Çin'den gelen haberler ve zarar kes emirlerinin çalışmasıyla 6.40'lı seviyeleri gören dolar kuru daha sonra karşılıklı pozitif mesajlarla düşmüş ve gelen düzeltme ile birlikte 5.85 altında kapanmıştı.

Piyasalarda bu hafta küresel riskleri izlemeye devam ederken içeride de yoğun veri akışına odaklanacak.

İşlemciler bugün açıklanacak 2. çeyrek büyüme, yarın açıklanacak enflasyon ve sonraki gün açıklanacak ihracat verilerinin izleneceğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:24
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