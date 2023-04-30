Dolar | Dolara karşı çözüm için vatandaşlara flaş uyarı, dikkat! Uzmanı dolar almak isteyenlere açıkladı: O tarihten itibaren 25 TL olacak!

Türkiye seçime doğru giderken altın ve döviz kurunda hareketlilik başladı. Dolar 19,50 TL sınırını aşarken gram ve çeyrek altında yükselişler başladı. Yatırımcılar 'Seçimden sonra dolar ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorularını araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları uyardı. Dolar borcu olanlar dikkat! O tarihten sonra dolar 25 TL olacak! Elinizi çabuk tutun. Peki dolar alınır mı, satılır mı? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte piyasalardaki son durum...

Dolar kurunda yaşanan dalgalanma sürerken şuan piyasalarda 3 farklı dolar fiyatı bulunmakta. Vatandaşların kafaları allak bullak olurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten korkutan bir dolar tahmini geldi. TV100'deki köşe yazısında seçim ve piyasaları değerlendiren İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

BANKLAR İLE PİYASA ARASINDA BÜYÜK KOPUŞ

"Gündem para piyasaları. Makas aralığı, işçilik, yoğun talep ve sorgulama. Bu hafta bankalardan parasını çeken çekene. Bankalar ise ya sınırlı ödeme yapıyor ya da nakit çeken müşteriyi arayıp “şüpheli işlem” sorgusu yapıyor. “Neden fiziki aldınız, EFT yapabilirdiniz” diye soruyorlar. Aylar önce yazdığım bir yazıda “Bankalar ile piyasaların iletişim sorunu var” diye yazmıştım. O zaman da banka müşterisi aranıp, “Hesaptaki döviz veya altınlarınızı ya çekin ya da KKM’ye geçin” diyorlardı. Bugün de diyorlar."

"MERKEZ BANKASI'NIN DEVREYE GİRMESİ LAZIM"

"İlginç olan şu, biri “Gel çek” derken diğeri, “Neden çektin” diyor. Bu durum müşteriyi hem tedirgin hem de panikletiyor. Müşteriye yapılan bu uygulamalar paniği daha da artırıyor. Yani, iletişim sorunu devam ediyor. Bankaların iletişim sorunu gidermesi gerekiyor. Merkez Bankası’nın da farklı bir strateji belirlemesi gerekiyor. Seçim öncesi yaşanan panik ve kargaşa ne sistemi ne de yatırımcıyı korur. Çarşamba günü her ne kadar “Yapmayın, etmeyin, fırsatçılık var, zarar edeceksiniz” desem de alan aldı. Hem de işçilikli ve yüksek kurdan."

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DOLAR O TARİHTE 25 TL OLACAK

"Çarşamba günü 20,50’den dolar alan, perşembe günü 20,29’u gördü. Çarşamba günü bin 380’den gram altın alan, perşembe günü bin 360’ı gördü. Panikle hareket ederek zarar etti. Seçime kadar kuru baskılamak gibi bir düşünce olsa da seçim sonrası için riskler artmaya devam ediyor. Yıl içerisinde dolar kurunda 24-25 lira seviyesiyle alakalı beklenti devam ediyor. Orada sürpriz yok.

Ancak bu süreci öne çekmemek için iletişim stratejisini değiştirmek gerek. Kur Korumalı Mevduatın (KKM), toplamı 2 trilyon liraya geldi. Yani, yaklaşık 100 milyar dolar. Seçime kur kontrolüyle gidilebilir ancak sermaye kontrolüyle asla gidilemez. Sürecin zorlu ve stresli olduğunun farkındayım. Ondan sebep “Yeni iletişim stratejisi” daha önemli. TCMB’nin dün faizleri sabit bırakarak doğru karar verdiğini düşünüyorum."

30 NİSAN 2023 DÖVİZ VE DOLAR KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen dolar ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Nisan 2023 Döviz Kuru...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,45 (Alış) - 19,45 (Satış)

EURO: 21,42 (Alış) - 21,44 (Satış)

STERLİN: 24,36 (Alış) - 24,49 (Satış)

1 DOLAR = 19,45 TL

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