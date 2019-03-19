Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 19 Mart 2019 dolar euro ne kadar?

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2010 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, yarınki Fed toplantısı sonucu öncesinde 5,46'nin üzerinde hareket ediyor.Bankalararası piyasalarda dolar/TL son dönemde 5,44-5,48 bandında seyrediyor. Euro/TL de 6,19 seviyesinde işlem görüyor. Fed'in toplantısında para politikasını gevşetme yanlısı bir yaklaşım ortaya koyacağı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapılabileceğine yönelik artan beklentiler bulunuyor.

1 dolar serbest piyasada ne kadar?

1 dolar (USD) 0,7530 İngiliz Sterlini (GBP), 111,2818 Japon Yeni (JPY), 1,0005 İsviçre Sterlini (CHF) 1,4055 Avustralya Doları (AUD), 1,3310 Kanada Doları (CAD) ve 3,7426 Riyali (SAR) değerinde karşılık bulmaktadır.