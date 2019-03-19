0553 313 94 23

Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 19 Mart 2019 dolar euro ne kadar?

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 19 Mart Salı dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 19 Mart 2019 dolar - euro fiyatları son dakika...

19 Mart 2019 Salı 09:09
Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 19 Mart 2019 dolar euro ne kadar?

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 19 Mart Salı dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 19 Mart 2019 dolar - euro fiyatları son dakika...

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2010 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, yarınki Fed toplantısı sonucu öncesinde 5,46'nin üzerinde hareket ediyor.Bankalararası piyasalarda dolar/TL son dönemde 5,44-5,48 bandında seyrediyor. Euro/TL de 6,19 seviyesinde işlem görüyor. Fed'in toplantısında para politikasını gevşetme yanlısı bir yaklaşım ortaya koyacağı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapılabileceğine yönelik artan beklentiler bulunuyor.

1 dolar serbest piyasada ne kadar?

1 dolar (USD) 0,7530 İngiliz Sterlini (GBP), 111,2818 Japon Yeni (JPY), 1,0005 İsviçre Sterlini (CHF) 1,4055 Avustralya Doları (AUD), 1,3310 Kanada Doları (CAD) ve 3,7426 Riyali (SAR) değerinde karşılık bulmaktadır. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:09
  1. Dolar - euro kaç TL?
  2. Dolar kuru en son ne kadar oldu?
  3. Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
  4. 19 Mart Salı dolar kuru en son ne kadar oldu?
  5. 1 dolar serbest piyasada ne kadar?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yelkende Ege’nin gururu oldular
    1. Yelkende Ege’nin gururu oldular
    2. Üniversiteli gençlerden pilav ve hoşaf..
    3. Bush: "Göçmenlik bir nimet ve güçtür"
    4. Seyir halindeki araç alev aldı
    5. Erdoğan ile iftihar ediyoruz
    6. Başkan Ahlatcı üniversiteli gençlerle..
    7. Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi..
    8. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    9. KTO Meclis üyeleri TOBB’a çıkarma yaptı
    10. Düzce’nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5
    11. Aliağa Belediyesi periyodik ağaç..
    12. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    13. Bakan açıkladı: Türkiye rekora imza..
    14. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni işaret..
    15. Erzincan’da "Gençliğin Zaferi ve..
    16. Ortaca’da sokak hayvanlarını doyurmak..
    17. Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip..
    18. GÜNDEME EK
    19. İki dev köprü birbirine bağlanıyor
    20. Hakkari’de 14 yerleşim yeri kapandı
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?