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Dolar, İran'da rekor kırdı!

İran'da dolara karşı hayata geçirilen yeni ekonomi paketine rağmen dolar kuru yükselmeye devam ediyor. Dün serbest piyasada 12 tümenden işlem gören 1 ABD doları bugün 14 bin tümen seviyesine çıktı.

04 Eylül 2018 Salı 14:59
Dolar, İran'da rekor kırdı!

İran'da, 6 Ağustos'ta hükümet tarafından ilan edilen yeni ekonomi paketinin ardından düşüşe geçmesi beklenen dolar kuru serbest piyasada yeni bir rekora imza attı.

Serbest piyasada dün 12 bin tümenden işlem gören 1 ABD doları bugün 14 bin tümen seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı.

YENİ EKONOMİ PAKETİ

İran'da doların aşırı yükselişi karşısında hükümet bir takım önlemler almış ve bu doğrultuda 10 Nisan'da alınan kararla dolar kuru 4 bin 200 tümene sabitlenerek döviz bürolarının işlem yapması yasaklanmıştı.

Alınan önlemler doların yükselişini durduramamış ve hükümet ağustos ayında farklı bir yol izleyerek yeni ekonomi paketi adı altında bazı uygulamaları devreye sokmuştu.

Yeni ekonomi paketinde döviz bürolarının tekrar çalışmaya başlaması ve dolar kurunun devlet tarafından değil serbest piyasa tarafından belirlenmesi kararları yer almıştı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:59
  1. ABD doları
  2. İran
  3. döviz
  4. dolar kuru

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