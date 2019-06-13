Dolar hareketli başladı
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının değiştirmemesiyle 5.80 bandında iki yönlü hareket etmişti. Kur kapanışı 5.8082'den yapmasının ardından 13 Haziran günü 5.85'i zorluyor. S-400 konusundaki haber akışının yanı sıra Hazine'nin attığı adımlar ve jeopolitik riskler izleniyor13 Haziran 2019 Perşembe 08:32
Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte iki yönlü dalgalandı. TCMB enflasyon üzerinden sıkı duruş vurgusunu sürdürdü fakat metinde bazı değişikliklere gitti.
TCMB metninde risklerin devam ettiğine dair söylem ve görünümdeki belirgin iyileşme kısmı yeni metinde görülmezken, daha 'güvercin' ifadeler dikkati çekiyor.
5.80 ile kapanışı yapan dolar/TL, 13 Haziran sabahı ise 5.84 TL'de.
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