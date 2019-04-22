Dolar haftaya nasıl başladı? İşte 22 Nisan 2019 dolar fiyatları

Dolar/TL küresel piyasalarda Paskalya tatilinin hacimleri azaltmasının da etkisiyle geçen hafta cuma günü, 5.80 civarında dar bantta bir seyir izlemişti. Bu hafta ise dolar/TL güne 5.83 seviyesinde başladı.

Birçok küresel finansal piyasa Paskalya tatili dolayısıyla geçen hafta cuma günü kapalıydı. Para piyasaları açık kalmaya devam ediyordu ancak işlem hacmi oldukça düşüktü. Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi sürüyor.

Bankacılar, kamuya açık verilerden yaptıkları hesaplamalara göre TCMB net rezervinin sene başından beri belirgin şekilde artması gerektiğini; ancak bu dönemde swap işlemlerine rağmen düşüş olduğunu, bunu anlamlandıramadıklarını belirtiyor.

Bankacılar swap işlemlerinin muhasebeleştirilme usulüne ilişkin bir soru işareti taşımıyor, swap işleminin net rezerve eklenmesini de tek başına rahatsız edici görmüyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.83 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.55 civarında seyrediyor.