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Dolar kuru güne sakin başladı

Dolar kuru, faizi sabit tutan ve yakın gelecekte indirim sinyali vermeyerek gerekirse sıkılaşmaya gidilebileceğinin vurgulandığı Merkez Bankası (MB)'nın PPK toplantısının ardından girdiği pozitif seyri sürdürüyor. Dolar kuru haftanın son gününe sakin başlayarak 5.35 dolaylarında seyrini sürdürüyor.

18 Ocak 2019 Cuma 09:05
Dolar kuru güne sakin başladı

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararının ardından düşüş eğilimini sürdürürken TL pozitif ayrışmaya devam ediyor.

TCMB'nin gerekirse ilave sıkılaşma vurgusu yapması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından değerlenen TL, dolar karşısında yüzde 1.5 civarında değer kazanmıştı. Dolar/TL dün bir ara 5.37 üzerini görse de günü 5.35 seviyelerinden kapamıştı.

Uzmanlar olumlu konuştu

Dolar, haftanın son gününe de 5.35'lerden başladı. Küresel piyasalarda ve ikili ilişkilerde ani bir gelişme yaşanmadığı sürece uzmanlar kurda baskı oluşturacak ve gidişatı bozacak bir unsur olmadığını düşünmüyor.

TCMB, bugün olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Üç gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, ana gündemi 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına arzı oluşturacak.

Bugün açıklanacak önemli veriler arasında Euro bölgesi cari işlemler dengesi ve ABD dış ticaret dengesi var.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:01
  1. Merkez Bankası
  2. TCMB
  3. Dolar
  4. doların satış fiyatı
  5. Dolar kuru
  6. Dolar Düştü

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