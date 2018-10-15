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Dolar haftanın ilk iş gününe nasıl başladı? Dolarda son durum

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? ABD’li ajan Brunson’un tahliye edilmesinde sonra piyasalar haftanın ilk iş gününde hangi seviyede seyrediyor?Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:28
Dolar haftanın ilk iş gününe nasıl başladı? Dolarda son durum

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? ABD’li ajan Brunson’un tahliye edilmesinde sonra piyasalar haftanın ilk iş gününde hangi seviyede seyrediyor?  Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeni haftanın ilk günü15 Ekim 2018 sabahında dolar kuru 5,8567 lira seviyesinden başladı. Saat 09.12 itibariyle euro 6,7705 lira, sterlin ise 7,6733 liradan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:28
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