Dolar yeniden 4.60 üzerine çıktı!

Dolar / TL, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmıştı. Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2 değer kazanan TL, 4.60 TL altına inmişti.

Siyasi belirsizliğin ortadan kaybolmasıyla ivme kazanan TL için piyasalar bu hafta sonunda oluşturulacak yeni hükümetin ekonomi politikalarını ve OHAL'in kalkmasını bekliyor.

Analistler, TL'de seçim öncesi görülen negatif ayrışmanın, seçimlerin ardından azalan belirsizliklerle tersine döndüğünü, gelecek dönemde atılacak doğru adımlarla dolar kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini belirtti.

Piyasalar siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün açıklanacak İSO imalat PMI ve yarınki enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Seçim öncesi kurda yaşanan artışla PMI'da düşüş beklenirken enflasyon beklentisi de yüzde 12'lerden 14'lere çıkmış durumda. Dolar / TL, 2 Temmuz sabah saat 07:30'da yükselişle başladı ve 4.6042 TL'den işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 5.37'yi aştı.