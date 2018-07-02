THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Dolar yeniden 4.60 üzerine çıktı!

Dolar-TL seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalkmasıyla geçen hafta tüm gelişmekte olan ülke paralarından pozitif ayrıştı. TL, yüzde 2 değer kazanırken kur, 4.60 TL'nin altına indi. 2 Temmuz haftasında ise önceki dönemde artan kur etkisiyle düşük PMI ve yüksek enflasyon beklentisiyle dolar güne yükselişle başladı ve yeniden 4.60 üzerine çıktı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:04
Dolar yeniden 4.60 üzerine çıktı!

Dolar / TL, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmıştı. Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2 değer kazanan TL, 4.60 TL altına inmişti.

Siyasi belirsizliğin ortadan kaybolmasıyla ivme kazanan TL için piyasalar bu hafta sonunda oluşturulacak yeni hükümetin ekonomi politikalarını ve OHAL'in kalkmasını bekliyor.

Analistler, TL'de seçim öncesi görülen negatif ayrışmanın, seçimlerin ardından azalan belirsizliklerle tersine döndüğünü, gelecek dönemde atılacak doğru adımlarla dolar kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini belirtti.

Piyasalar siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün açıklanacak İSO imalat PMI ve yarınki enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Seçim öncesi kurda yaşanan artışla PMI'da düşüş beklenirken enflasyon beklentisi de yüzde 12'lerden 14'lere çıkmış durumda. Dolar / TL, 2 Temmuz sabah saat 07:30'da yükselişle başladı ve 4.6042 TL'den işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 5.37'yi aştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:04
  1. dolar
  2. doların satış fiyatı
  3. dolar paritesi
  4. Dolar kuru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS TYT AYT soru ve cevapları yayınlandı !
    1. YKS TYT AYT soru ve cevapları..
    2. Polis aracı kaza yaptı! Habere giden..
    3. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    4. 12 yıllık sır cinayetin korkunç..
    5. YKS 2018 TYT-AYT çıkmış soru ve..
    6. ABD'yi sarsan olay! Mülteci çocuklara...
    7. NBA'de yılın bombası! LeBron James..
    8. Yolcu minibüsü ile kepçe çarpıştı: 3..
    9. Eylül'ün babasından son isteği yürek..
    10. Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tekrar..
    11. Amerika'da aşırı sıcaklar ülkeyi..
    12. Dolar piyasaya yükselişle başladı
    13. Irak'ın Kuzeyine hava saldırısı!
    14. Cep telefonlarından Erdoğan fotoğrafı..
    15. Almanya İçişleri Bakanı Horst..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları bu..
    17. Gandur: Erdoğan için çok dua ettik
    18. Meksika'nın yeni devlet başkanı..
    19. Dolar güne yükselişle başladı!
    20. İsviçre sığınmacıları kabul etmedi
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Sisi patronuna kafa tuttu! İsrail'e resti çekti
    Sisi patronuna kafa tuttu! İsrail'e resti çekti