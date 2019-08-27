0553 313 94 23

Dolar/TL kuru güne 5.80 üzerinde başladı

Dolar/TL, dün ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle oluşan küresel riskten kaçış eğiliminden dolayı Asya piyasalarında sert yükselse de bu yükseliş kalıcı olmadı. Dün gece geç saatlerde 20 dakikadan kısa sürede yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşayan Türk Lirası sabah saatlerinde toparladı ve dolar kuru 5.80 bandında hafif dalgalı bir seyir izledi. Dolar kuru 27 Ağustos 2019 Salı sabahına 5.8282 ile başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 08:26
Dolar/TL kuru güne 5.80 üzerinde başladı

Dolar/TL hafta başına 5.75 seviyesinde girmeye hazırlanırken ve ana gündem olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşmasındaki mesajları beklenirken ABD - Çin ticaret savaşının tırmanmasıyla piyasalar sarsıldı.

Trump'ın ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini istemesi, karşılıklı konan ek gümrük tarifeleri ve vergilerin daha artırılması, küresel büyüme göstergelerinin olumsuz seyretmesiyle risk iştahı düştü.

Yuanın spot piyasada son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, japon yenine kaçış ve TL'de zarar kes (stop loss) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL günün ilk saatlerinde 6.39'a kadar yükseldi. Tüm dünyada borsalar düştü.

Çin'in günlük dolar/yuan paritesini 7.05 ile beklenen yüksek tutmasıyla piyasalar rahatladı. Yatırımcılar ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin'in ihracatçı şirketleri desteklemek için off shore piyasada 7.20'den dönen yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.

Londra piyasasının da kapalı olmasıyla TL'deki hareket kalıcı olmadı. Reuters'a konuşan işlemciler gün içinde milyar dolar ile ölçülen hacmin TL'deki sert değer kaybında ancak milyon dolar ile özetlenebileceğini belirtiyor. Dün tatil olan Londra piyasası bugün açılıyor.

27 Ağustos 2019 Salı günü dolar ne kadar?

27 Ağustos günü doalr/TL 5.8282 seviyesinde, euro 6.45 üzerinde. Spot altın 1530 dolardan işlem görürken gram altın fiyatı 286, çeyrek altın 460 lira bandında.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:26
  1. Dolar/TL
  2. Dolar
  3. doların satış fiyatı
  4. Dolar kuru
  5. dolar ne kadar
  6. dolar ne kadar?
  7. Dolar ne kadar oldu?

YORUM YAZ

  • Acik ihbar ediyorumAcik ihbar ediyorum22 dk önce
    Tum vatandaslar gitsin adliyelere sozcu oda tv halk tv yazarlarini dava etsinler..hergun yabanci medyaya yok cari acik yok doviz bitti.yok dolar 10 tl olacak.sacma sapan jurnaller...adamlar icimizdeki beyinsizler gozleri donmus.vatanlari yok..yabancilara taparlar onlarin medyasindaki haberleri hasa ayet gibi hemen kopyalarlar.....kendi ulkesini bu kadar yikan...baska bir dusman yokdur...casuslar vatan hainleri bunlarin verdigi zarari veremez..onlar gizli yapar.bunlar alenen ulkeyi mahvetmek icin hergun kusarlar...din e olan dusmanliklari seytan dan beter olan hileleri seytani aratmaktadir..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Süleyman Soylu’dan Emine Bulut açıklaması!
  1. Süleyman Soylu’dan Emine Bulut..
  2. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kamu..
  3. GÜNDEM / 27 Ağustos 2019
  4. Sağlıklı bir yaşam doğru beslenmeden..
  5. Bölgesel Amatör Ligde gruplar belli..
  6. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
  7. Bu besinler fazlalıklarınızla hızlıca..
  8. Kayserispor’un yeni transferlerin..
  9. Kayserispor - Galatasaray maçı..
  10. Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye..
  11. 27.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  12. Otobüs yangınlarına sebep olan kaçak..
  13. Yurtta hava durumu
  14. Devremülk dolandırıcıları ‘Prizma’..
  15. Doğa sevdalısı yaban hayatı gözlüyor
  16. Dolar ne kadar son dakika? Dolar kuru..
  17. Mülteci kaçakçısı yakalanarak..
  18. Ayvalık’ta Mesut Duran’dan TSM şöleni
  19. Hatay’da kaçak mültecilerle yaşanan..
  20. TOKİ Muş kepenek 381 konut ne zaman..
  21. Yan hakemler tarihe karışıyor!
  22. Erzincan’da yıldırım düşmesi sonucu..
  23. Çıbanbaşı CIA'in koruması altında!
  24. Başkan Dutlulu, güreşçilerle ilgili..
  25. Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
  26. Kara yollarında son durum
  27. Kayseri İncesu TOKİ 4. Etap 643..
  28. Dolar güne nasıl başladı?
  29. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan..
  30. (Özel) Sağlık Müdürü’nden küçük..
Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler

Günün Karikatürü

26 Ağustos 2019
Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki