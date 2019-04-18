Dolar güne nasıl başladı? İşte 18 Nisan 2019 dolar fiyatları

Dolar kurunda, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliği iki hafta aşan süre zarfında kalkmaması nedeniyle TL'deki baskıdan kaynaklı artış dün Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilerek mazbatasını almasıyla terse döndü.

Önceki gün 5.82 üzerini gören kur, İmamoğlu'na mazbatanın verileceği haberleriyle önce 5.75'e ardından da 5.71'e kadar indi. TL, yüzde 0.5 üzerinde değerlenerek diğer gelişen ülke paralarında bu kez pozitif ayrışırken yüzde 1.5 artan borsa başta olmak üzere diğer TL varlıklarında da olumlu hava hakimdi.

Analistler, yatırımcılar ve iş dünyası makro dengeler açısından artık ekonomiye odaklanılması gerektiğini ve seçim gündeminin geride kalmasının bu açıdan önemli olduğunu belirtiyor.