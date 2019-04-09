Dolar güne sakin başladı?

Dolar/TL, swap faizlerinin 25.5'tan 24'e indirilmesi, özellikle İstanbul tarafında yaşanan seçim belirsizliği ve S-400 alımı nedeniyle ABD ile gerilen ilişkilerden ötürü dün 5.70 üzerini test etti.

Dolar kuru akşam saatlerinde 5.68 civarında dengelendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği Rusya ziyareti sırasında S-400 konusunda yol haritasının belirlendiğini ve her şeyin bittiğini belirterek, buna göre yola devam edeceklerini ve kimsenin Türkiye'den bundan vazgeçmesini isteyemeyeceğini belirtti.

Piyasalar seçim ve ABD ile ilişkileri izlerken bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'ni bekliyor.

9 Nisan sabahı dolar kuru 5.6840 seviyesinden başladı.