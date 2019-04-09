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Seçim 2019 Sayfası

Dolar güne sakin başladı?

Dolar kuru İstanbul'da yaşanan seçim belirsizliği ve S-400 meselesiyle ilgili tansiyonun düşmemesiyle 5.70 üzerini test etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı reform paketi öncesinde 9 Nisan günü dolar/TL 5.6840 ile başladı

09 Nisan 2019 Salı 08:23
Dolar güne sakin başladı?

Dolar/TL, swap faizlerinin 25.5'tan 24'e indirilmesi, özellikle İstanbul tarafında yaşanan seçim belirsizliği ve S-400 alımı nedeniyle ABD ile gerilen ilişkilerden ötürü dün 5.70 üzerini test etti.

Dolar kuru akşam saatlerinde 5.68 civarında dengelendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği Rusya ziyareti sırasında S-400 konusunda yol haritasının belirlendiğini ve her şeyin bittiğini belirterek, buna göre yola devam edeceklerini ve kimsenin Türkiye'den bundan vazgeçmesini isteyemeyeceğini belirtti.

Piyasalar seçim ve ABD ile ilişkileri izlerken bir yandan da  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'ni bekliyor.

9 Nisan sabahı dolar kuru 5.6840 seviyesinden başladı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 08:23
  1. İstanbul
  2. Dolar
  3. doların satış fiyatı
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