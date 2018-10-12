0553 313 94 23

Dolar güne nasıl başladı?

ABD'li Rahip Brunson'ın bugün yapılacak duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından 5.90 seviyelerine inen dolar/TL yeni güne nasıl başladı?

12 Ekim 2018 Cuma 08:27
Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5.9087 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 6,85 civarında seyrediyor...

Ne olmuştu?

Kur, dün akşam saatlerinde ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bugünkü duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentilerle 5.99 civarına çekilmişti.

NBC'nin iddiası

Amerikan yayın kuruluşu NBC dün Türkiye ile ABD'nin rahin Brunson'un serbest kalması için gizli anlaşmaya vardığını, Beyaz Saray'ın Rahip Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini beklediğini ileri sürmüştü. Dün sabah güne 6.06 civarında başlayan dolar/TL , üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti. Gün içinde en düşük 5.95 seviyesini test eden dolar gece gelen bu haberle 5.90 TL seviyesine inmişti.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Diğer para birimleri değer yitirdi

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi olurken benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kayıpları yaşandı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:27
  1. dolar
  2. TL

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlık istihbarat geldi... Teröristler cehennemi yaşadı
    1. Anlık istihbarat geldi... Teröristler..
    2. Merkez Bankası sinyali verdi! Sürecek
    3. Brunson davasında son dakika gelişmesi
    4. Dolar haftanın son piyasasında ne kadar?
    5. Parkta pes dedirten olay! Kimsede..
    6. Dolar güne nasıl başladı?
    7. Pes dedirten ücret farkı! Hal yasası..
    8. Avusturyalılar aşırı sağcı hükümete..
    9. Amerika hendekleri rahat kazsınlar..
    10. Adana’da parkta kimi görse yanına..
    11. Amerika'dan Brunson duruşması öncesi..
    12. En güzel cuma mesajları
    13. Kaşıkçı'yı konsolosun bahçesine gömdüler
    14. Ajan Brunson, duruşma öncesi evinden..
    15. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    16. Asgari ücretliye senelik zamdan daha..
    17. Cemal Kaşıkçı’yı vaatlerle kandırmak..
    18. Darbeci albaydan 28 Şubat itirafı: O..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP’ye belediye..
    20. Beşiktaş'ta bu sezon gol yükünü çeken..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama