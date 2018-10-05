THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dolar 6.20 üzerinden işlem görmeye başladı

Dün yeniden yükselişe geçen döviz kurunda bu sabah ilk işlemler 6.20 üzerinde gerçekleşiyor.

05 Ekim 2018 Cuma 09:35
Dolar 6.20 üzerinden işlem görmeye başladı

Sert artış kaydeden enflasyon verisinin ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün sert yükselen dolar/TL bu sabah 6.20'nin üzerinde hareket ederken, bugün ABD verileri ve tahvil faizlerinin seyri izlenecek.

Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 6.1795/6.1900 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 6.2051/6.2195 seviyesinde. Sepet bazında TL 6.6580/6.6873, euro/TL 7.1346/7.1386 seviyesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:35
  1. Dolar
  2. Dolar kuru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"
    1. "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin..
    2. İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu:..
    3. Zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde..
    4. Fatih hoca iki yıldızın biletini kesti!
    5. Albayrak: Gomis elimizi kolumuzu bağladı
    6. Düzce'de ne yağmur yağdı ne sel oldu..
    7. Hariri yeni hükümet için zaman verdi
    8. 'Fenerbahçe'ye hoca olma hayalim var'
    9. Endonezya'da ölü sayısı 1558’e çıktı!
    10. Ümraniye’de kendisine yol veren..
    11. Adana’da kanlı park kavgası anbean..
    12. Türkiye'den sert açıklama: Hiç kimseye..
    13. Petrolün varili 85,04 dolar..
    14. Muhammed Mursi'ye ziyaret izni: 5 sene..
    15. Donald Trump yine esti gürledi:..
    16. İşte CHP'de ortalığı karıştıracak..
    17. Bakan Pakdemirli açıkladı: Hayvanlara..
    18. Çorum’un Boğazkale ilçesinde bir..
    19. Tokat'taki FETÖ'nün il yapılanmasına..
    20. Milyonluk ihalenin detayları belli oldu
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı