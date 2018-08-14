Dolar ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru tahminleri ile dolar hesaplama ve dolar kuru bugün

Dolarda haraketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. BDDK ve Merkez Bankası’nın hamlelerine düşüşle tepki veren dolar sabah saatlerinde yine yükselişe geçti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 14 Ağustos Salı gününe 6,93024706 TL olarak başladı.

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi?

Yaşanan sert inişler çıkışlar tüm ilginin dolara dönmesine neden olurken, şimdi herkes dolar kurunun önümüzdeki dönemde nereye gideceğini merak ediyor. Son birkaç gündür rekor üstüne rekor kıran dolar 14 Ağustos Salı günü dolar 6,80-6,85 seviyesinde gerçekleşmekte. Doların ne zaman düşeceği merak konusu olurken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek hamleler geldi. Dolar BDDK ve MB hamlelerine biraz da olsa düşüşle tepki verdi.

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ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

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