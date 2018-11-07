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Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dün akşam 5.41 TL'ye kadar yükselen Dolar kuru bu sabah uluslararası piyasada 5.35 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:53
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada 5.35 seviyelerinde hareket ediyor. Yeni haftaya 5,43  TL seyiyesinden başlayan kur pazartesi günü yüzde 25'i aşan enflasyon ve Moody's'in vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten raporuyla 5.47 TL'nin üzerine çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.3025 TL'ye dek inen Dolar/TL dün akşam yeniden 5.41TL'yi görmüştü.

ABD'de seçim sonuçları belli oldu

Dolar, ABD'deki seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte euro ve yen karşısında volatil seyir izliyor. Yatırımcılar Kongre'nin iki kanadının farklı partilerin kontrolünde olmasının yasama tarafında tıkanıklığa yol açıp açmayacağını değerlendiriyor.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artış hızıyla ilgili söylemleri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:53
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  • Ahmet Ahmet 12 dk önce
    Dolar düşse ne olur ülke batmış insanlar işsiz buna mı sevineceğiz?
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