G-20 zirvesi öncesi dolar hareketlendi! Gözler Trump - Erdoğan görüşmesinde

Dolar, seçim sonrası TL karşısındaki yüzde 2'ye yakın düşüşünü S-400 konusundaki gelişmelerle geri verdi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun açık farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve belirsizliğin sona ermesinin ardından dolar/TL 5.82'den 5.71'e kadar indi.

Ancak ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle kur 5.70 seviyesinde kalıcı olamadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada ABD'nin şu ana kadar Türkiye'ye karşı attığı F-35 uçaklarında eğitimi durdurma gibi adımların, projenin ortakları tarafından desteklemediğini belirtti.

Çavuşoğlu "Hangi yaptırım kararı olursa olsun Amerika'dan ne açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık ve şu an ne zaman teslim edileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, açıklama sonrası yeniden 5.82 seviyelerine gelirken kapanışı 5.8096'dan yaptı. 25 Haziran sabahı dolar yukarı yönlü ve 5.8156'dan el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1.14'lere yükseldi ve piyasalarda euro 6.63 TL'den el değiştiriyor. Altının ons fiyatı 1432 dolarla yeni zirvesine ulaştı, petrol fiyatları ise 65 doların altına indi.