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Merkez Bankası faiz kararından sonra dolarda son durum ne?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Kurul faizi değiştirmedi. Kurul, geçen 13 Eylül ayında yaptığı toplantıda faizi 6.25 artırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkarmıştı. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar bugün ne kadar? Dolar MB’in faiz kararına nasıl tepki verdi? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

26 Ekim 2018 Cuma 08:33
Merkez Bankası faiz kararından sonra dolarda son durum ne?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Kurul faizi değiştirmedi. Kurul, geçen 13 Eylül ayında yaptığı toplantıda faizi 6.25 artırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkarmıştı. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar bugün ne kadar? Dolar MB’in faiz kararına nasıl tepki verdi? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL'de gerileme devam etti ve 5.61 seviyesi görüldü. Kur şu dakikalarda 5.65 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.42 civarında seyrediyor. Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan ABD'de 3.çeyrek döneme ilişkin büyüme rakamlarında olacak.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 08:33
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