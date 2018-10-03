03 Ekim Çarşamba haftanın ortasında piyasalar güne nasıl başladı? Dolar, Euro’da son durum. Dolar fiyatı ne? İşte dolar ve Euro fiyatı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Piyasaların gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Kritik veri öncesinde dolar/TL 5.99 liradan işlem görüyor. Enflasyon ağustos ayı itibariyle yüzde 17,9 düzeyinde bulunuyor. Piyasalarda TÜFE'nin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor. Euro/TL de 6,90 civarında hareket ediyor.