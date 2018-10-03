Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
03 Ekim Çarşamba haftanın ortasında piyasalar güne nasıl başladı? Dolar ne kadar? Dolar kuru ne durumda? Euro’da son durum. Dolar fiyatı ne? İşte dolar ve Euro fiyatı03 Ekim 2018 Çarşamba 09:24
03 Ekim Çarşamba haftanın ortasında piyasalar güne nasıl başladı? Dolar, Euro’da son durum. Dolar fiyatı ne? İşte dolar ve Euro fiyatı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Piyasaların gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Kritik veri öncesinde dolar/TL 5.99 liradan işlem görüyor. Enflasyon ağustos ayı itibariyle yüzde 17,9 düzeyinde bulunuyor. Piyasalarda TÜFE'nin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor. Euro/TL de 6,90 civarında hareket ediyor.
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