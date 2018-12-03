Dolar, Euro ne kadar? İşte güncel kur fiyatı

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 5.20 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde 5.17 TL seviyesinde hareket ediyor. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.1573 TL seviyesini görürken, saat 08.31 itibarıyla 5.1794 TL seviyesinde hareket etti. 5.8482 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.8812 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.31 düşüşle 96.88 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1349 seviyelerinde...