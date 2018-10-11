Bugün 1 dolar kaç TL’den işlem görüyor? 11 Ekim Perşembe dolar kurunda son durum ne?

Hükümet enflasyonla topyekün mücadele eylem planını açıkladı. Piyasaların beklediği bir diğer karar ise ajan Brunson’un serbest kalıp kalmayacağı. Brunson davası yarın görülecek. Peki piyasalar bugün nasıl başladı? Dolar kuru bugün ne kadar? 11 Ekim Perşembe dolar ve Euro fiyatı nedir? 1 dolar kaç TL’den işlem görüyor?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar kuru, 11 Ekim 2018 sabahında güne 6,0572 lira seviyesinden başladı. Saat 09.11 itibariyle euro 7,01 lira, sterlin ise 8,03 liradan işlem görüyor.