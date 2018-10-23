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Vatandaştan zam fırsatçılarına tepki!

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Dolardaki düşüşe rağmen geri çekilmeyen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

23 Ekim 2018 Salı 12:11
Vatandaştan zam fırsatçılarına tepki!

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

24 Haziran 2018 başkanlık seçiminin hemen sonrasında başladı. ABD'li Casus Brunson sebebi ile yaşanan krizden sonra da 7 lira seviyesini aştı. Dolar kurundaki bu sert yükselişin devamında; elektronik ürünlerden gıdaya, doğalgazdan elektriğe hemen her tüketim maddesine zam geldi.

Dolardaki sert yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Dolar kuru 5,5 lira seviyelerine kadar geriledi. Ancak doların yüzde 25 oranındaki düşüşü, bu süreçte zam yapılan ürünlerin birçoğuna yansımadı.

Vatandaş zamların geri çekilmesini istiyor!

Dolardaki artışın devamında doğalgaz ve elektriğe birkaç ay üst üste zam yapıldı. Doğalgaz yüzde 55, elektrik de yüzde 44 oranında arttı. Zamlar tabii ki bununla sınırlı değildi. Motorine yüzde 30, suya yüzde 25, mutfak ihtiyaçlarına yüzde 100 ile yüzde 200 arasında zamlar uygulandı. Doların yüzde 25 oranında gerileyip yapılan zamların geri çekilmemesi ise vatandaşı çileden çıkarttı.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Dolardaki düşüşe rağmen geri çekilmeyen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız hemen herkes zam fırsatçılarına olan tepkilerini dile getirirken; onlardan birisi de şu ifadeleri kullandı:

"Fırsatçılık var tabii ki. Kur endeksliyse eğer bu zamlar; kur çıktığı zaman çıkıyorsa indiği zamanda inmesi lazım. Otomatik sistem dedikleri bu oluyor."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:11
  1. İstanbul
  2. dolar
  3. zam

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