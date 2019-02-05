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Dolar yeni güne düşüşle başladı

Dolar kuru, dün açıklanan enflasyon verisinin ardından 5.24 üzerine çıksa da kalıcı olamadı. Kur bir süre sonra gevşerken, TL, Asya piyasalarında değer kaybeden dolar karşısında gün sonununda pozitif seyretti ve 5.2170 seviyesinden günü kapadı. Dolar kuru yeni güne ise aşağı yönlü başladı. Dolar sabah saatlerinde 5.110, euro ise 5.9609'dan el değiştiriyor.

05 Şubat 2019 Salı 08:09
Dolar yeni güne düşüşle başladı

Dolar kuru haftanın ilk gününe enflasyon verisi etkisiyle dalgalanarak başlarken gün sonunda belirgin bir değer değişimi görülmedi.

Merkez Bankası'nın para politikasında bu yıl veri odaklı bir yaklaşım izleyeceğini açıklamasının ardından gözler dün enflasyon rakamlarındaydı. Kötü hava koşulları nedeniyle gıda fiyatlarındaki sıçrama başta olmak üzere aylık TÜFE yüzde 1.06 artarken beklentilerden fazla sapma olmadı.

Yıllık TÜFE ekim ayında giyim ve gıda fiyatları öncülüğünde, yaşanan kur şokuyla birlikte yüzde 25.24'e yükselmiş, hükümetin enflasyonla topyekun mücadele kapsamında aldığı önlemler ve YEP etkisiyle 2018 yılını yüzde 20.30 seviyesinden kapatmıştı.

Dolar/TL, dün 5.22 başladığı günün ardından enflasyon verisiyle 5.24 üzerini görse de daha sonra yeniden 5.23 seviyesine indi.

Yeni günde de aşağı yönlü başladı

Öğleden sonra Asya piyasalarında rupi öncülüğünde düşen dolar, pariteye bağlı olarak TL karşısında da geriledi. Dolar haftanın ilk günün 5.2172 ile kapatmasının ardından yeni günde de aşağı yönlü başladı. 

5 Şubat sabahı dolar 5.2110, euro ise 5.9610 TL'den el değiştiriyor. Piyasada bugün izlenecek bir veri akışı bulunmuyor. Gözler iç ve dış siyasetin yanı sıra jeopolitik risklerde.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 08:09
  1. ekonomi
  2. dolar
  3. Dolar kuru
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  5. dolar paritesi
  6. Dolar Düştü
  7. ABD Doları
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