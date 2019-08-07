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Dolar düşüşe geçti! İşte 7 Ağustos 2019 gününün son rakamları

ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesi zaten kırılgan olan yatırımcı güvenini daha da zedelese de TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında pozitif bir seyir izledi. Dolar/TL bu sabah güne hızlı bir düşüş ile 5.50 seviyesinde başladı. Dolar dünkü kapanışı ise 5,5205 seviyesinde yapmıştı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00
Dolar düşüşe geçti! İşte 7 Ağustos 2019 gününün son rakamları

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, önceki gün Çin- ABD gerilimi endişeleriyle 5.6190’a kadar yükselen bu sabah ise 5.50 civarında işlem görüyor.

Analistler TL’nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL’deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor. Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL’ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

5,50'ye kadar geriledi

Dolar/TL saat 08.38 itibari ile güne 5.5070 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 6,1714 seviyesinde...

Türkiye piyasasının yabancı katılım açısından çok daraldığını söyleyen TD Securities’den Cristian Maggio, "Bu yılın başlarında Londra swap piyasasında yaşanan sıkışma pek çok işlemci için acı vericiydi ve bazıları bunun tekrarlanabileceğinden endişe duyuyor. Türkiye piyasasında likidite çok bozuldu ve para yapamayacaksanız hatta para kaybedecekseniz, neden bu piyasaya giresiniz?” dedi.

Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00
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