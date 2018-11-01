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İhracat rakamları rekor kırdı! Dolar düşüşe geçti

Dolar/TL kuru ihracat verilerinin Cumhuriyet tarihinin rekor kırmasıyla birlikte 5,5530 seviyelerine kadar geriledi.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:20
İhracat rakamları rekor kırdı! Dolar düşüşe geçti

Dün 5,4608 ile 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle 5,6295'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,03 artışla 5,5825'ten tamamladı.

İhracat rakamlarının rekor kırmasıyla geriledi

Dolar/TL, yeni güne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından 5.6530 seviyelerine kadar yükseldi. İhracat rakamlarının Cumhuriyet tarihinin rekor kırmasıyla beraber kur 5.5530 seviyelerine kadar geriledi.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 1,1302 ile 15 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, bugün yüzde 0,3 artışla 1,1350 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de dün 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97,2'yi görmesi sonrası, bugün 97'nin hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10'un gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:20
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