Dolar alış Doların ateşi sönüyor Dolar şuan ne kadar son dakika

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 5,8567 TL seviyesinde başlayan dolar, düşüşe geçti. Dolar öğleden sonraki açılışa 5,7934 ile başladı.

Dolar/TL, yüzde 1,4 değer kaybederek 5,7934 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi Yeni haftanın ilk günü15 Ekim 2018 sabahında dolar kuru 5,8567 lira seviyesinden başlamıştı. Saat 09.12 itibariyle euro 6,7705 lira, sterlin ise 7,6733 liradan işleme başlamıştı.