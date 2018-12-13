Kritik gün! Dolar ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Kritik güne dolar/TL 5.35 civarında başladı.13 Aralık 2018 Perşembe 09:19
Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. PPK faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Merkez'in yılın son PPK toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.
Dolar/TL şu dakikalarda 5.34 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.09 civarında seyrediyor.
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