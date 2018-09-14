Dolar bugün kaç TL? 14 Eylül Cuma dolar-euro’da son dakika verileri

Merkez Bankası’nın son dakika faiz kararından sonra dolarda son durum ne olduğu merak ediliyor. Peki MB’in faiz kararından sonra dolar güne nasıl başladı? Dolar bugün kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 14 Eylül Cuma dolar-euro’da son dakika verileri.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar 6,12 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,16 TL’de yer alıyor.