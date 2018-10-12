Dolar Brunson kararı sonrası ne oldu? Dolarda son durum

Türkiye ile ABD arasında krize sebep olan ajan Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırıldı. Brunson'ın aldığı ceza yattığı hapis cezası sayılıyor. Peki Brunson kararına dolar nasıl tepki verdi. Dolar şuan ne kadar?

Brunson’un yargılandığı dava devam ettiği sıralarda dolar 5,83 seviyesinde işlem görüyordu. Euro ise 6,83'den alıcı buldu. Duruşmanın sonlanmasından sonra dolar 5,9083 TL’den işlem görürken, Euro ise 6,8350 TL’den işlem görüyor.