0553 313 94 23

Dolar bozdur bedava bilet al

Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, ABD’ye savaş açtı. Gazetemize konuşan işadamı Galip Öztürk, 500 dolarını bozduran herkese bedava otobüs bileti hediye edeceklerini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:32
Dolar bozdur bedava bilet al

OSMAN YİĞİT / ANKARA

FETÖ ile mücadelede iş dünyasından en etkin tavrı koyan ve örgütün ‘himmet’ adı altında haraç aldığını, vermeyenlere emrindeki polis savcı ve hakimler eliyle iftiralarla çeşitli suçlar isnat ettiğini herkesin sustuğu zamanlarda açıkça dile getiren, bu yüzden de militan savcı Muammer Akkaş’ın hazırladığı iddianameyle ceza verilen Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, ABD’ye de savaş açtı. Gazetemize konuşan işadamı Galip Öztürk, ülkemize yapılan ekonomik operasyona karşı da yine milli bir duruş sergileyerek, 500 dolarını bozduran herkese bedava otobüs bileti hediye edeceklerini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:32
  1. FETÖ
  2. ABD
  3. Dolar
  4. metro turizm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    1. Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da..
    2. Benfica maçı sonrası Phillip Cocu..
    3. Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile görüştü
    4. Fatih Terim'den sürpriz karar! Tolga..
    5. Pes artık! 'Valiyim' diyerek...
    6. Çok sayıda kişiye gönderilmişti!..
    7. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    8. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    9. Zilhicce'nin bugün kaçıncı günü?
    10. 25 ayrı suçtan yakalandı, savunması:..
    11. İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!
    12. Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi..
    13. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    14. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    15. İşe bisikletle giden müdür tüm..
    16. KYK Diyarbakır yurtları
    17. YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik'..
    18. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    19. Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını..
    20. “Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?