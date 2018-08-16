Dolar bozdur bedava bilet al

OSMAN YİĞİT / ANKARA

FETÖ ile mücadelede iş dünyasından en etkin tavrı koyan ve örgütün ‘himmet’ adı altında haraç aldığını, vermeyenlere emrindeki polis savcı ve hakimler eliyle iftiralarla çeşitli suçlar isnat ettiğini herkesin sustuğu zamanlarda açıkça dile getiren, bu yüzden de militan savcı Muammer Akkaş’ın hazırladığı iddianameyle ceza verilen Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, ABD’ye de savaş açtı. Gazetemize konuşan işadamı Galip Öztürk, ülkemize yapılan ekonomik operasyona karşı da yine milli bir duruş sergileyerek, 500 dolarını bozduran herkese bedava otobüs bileti hediye edeceklerini söyledi.